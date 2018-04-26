Переговоры Сеула и Пхеньяна: в знак примирения лидеры посадят дерево

Новости мира. Корейский полуостров в ожидании исторического события: на 27 апреля запланирована встреча лидеров Северной и Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Корейский полуостров в ожидании исторического события: на 27 апреля запланирована встреча лидеров Северной и Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первые более чем за 10 лет переговоры Сеула и Пхеньяна на высшем уровне. Саммит будет проходить на границе двух государств в Доме мира. По итогам встречи ожидается подписание совместного документа. Запланировано и неформальное общение. На границе между странами лидеры посадят дерево. Землю привезут из значимых мест обеих республик, а польют его водой из двух рек.