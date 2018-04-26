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Переговоры Сеула и Пхеньяна: в знак примирения лидеры посадят дерево

26 апреля 2018 08:41
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Новости мира. Корейский полуостров в ожидании исторического события: на 27 апреля запланирована встреча лидеров Северной и Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Сеула и Пхеньяна: в знак примирения лидеры посадят дерево-1

Это первые более чем за 10 лет переговоры Сеула и Пхеньяна на высшем уровне. Саммит будет проходить на границе двух государств в Доме мира. По итогам встречи ожидается подписание совместного документа. Запланировано и неформальное общение. На границе между странами лидеры посадят дерево. Землю привезут из значимых мест обеих республик, а польют его водой из двух рек.

# Фотофакт # Международная политика # Ким Чен Ын # Мун Джэин

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