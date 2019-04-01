В Нидерландах на одной из улиц обнаружили взрывчатку

Ее нашли возле одной из кофеен. Несколько часов территория района была оцеплена. Там работали спецподразделения полиции. В итоге опасную находку вывезли в безопасное место. Это не первое ЧП в Утрехте. В середине марта 37-летний мужчина турецкого происхождения открыл стрельбу в городском трамвае.