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В Нидерландах на одной из улиц обнаружили взрывчатку

01 апреля 2019 12:53
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Новости Беларуси. На улице голландского Утрехта обнаружили взрывчатку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах на одной из улиц обнаружили взрывчатку -1

Ее нашли возле одной из кофеен. Несколько часов территория района была оцеплена. Там работали спецподразделения полиции. В итоге опасную находку вывезли в безопасное место. Это не первое ЧП в Утрехте. В середине марта 37-летний мужчина турецкого происхождения открыл стрельбу в городском трамвае.

В Нидерландах на одной из улиц обнаружили взрывчатку -4

В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Нападавший признал вину и сейчас находится под стражей.

В Нидерландах на одной из улиц обнаружили взрывчатку -7

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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