В Нидерландах на одной из улиц обнаружили взрывчатку

Новости Беларуси. На улице голландского Утрехта обнаружили взрывчатку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На улице голландского Утрехта обнаружили взрывчатку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее нашли возле одной из кофеен. Несколько часов территория района была оцеплена. Там работали спецподразделения полиции. В итоге опасную находку вывезли в безопасное место. Это не первое ЧП в Утрехте. В середине марта 37-летний мужчина турецкого происхождения открыл стрельбу в городском трамвае.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Нападавший признал вину и сейчас находится под стражей.