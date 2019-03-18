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Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта

18 марта 2019 13:26
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Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте неизвестный мужчина ворвался в трамвай и открыл стрельбу по пассажирам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта-1

По предварительным данным, один человек получил смертельное ранение. Еще несколько доставлены в больницу. На месте происшествия работают бригады медиков и сотрудники антитеррористического подразделения полиции.

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта-4

Район ЧП перекрыт. Правоохранители не исключают, что инцидент может быть терактом. В провинции объявлен высший уровень угрозы. Нападавшему удалось скрыться.

# Стрельба # Фотофакт

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