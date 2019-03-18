Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта

Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте неизвестный мужчина ворвался в трамвай и открыл стрельбу по пассажирам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, один человек получил смертельное ранение. Еще несколько доставлены в больницу. На месте происшествия работают бригады медиков и сотрудники антитеррористического подразделения полиции.