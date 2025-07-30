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Известная биатлонистка Дальмайер попала под камнепад в Пакистане в горах – её ищут спасатели

30 июля 2025 07:17
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Известная биатлонистка Дальмайер попала под камнепад в Пакистане в горах – её ищут спасатели-0

На протяжении трех дней спасатели ищут двухкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Лауру Дальмайер в горах Пакистана. 28 июля спортсменка совершала восхождение и попала под камнепад.

По информации DPA, Дальмайер находилась с напарницей, которая и сообщила спасателям о произошедшем. Лавина камней накрыла экс-биатлонистку на высоте 5,7 тысяч метров.

Сообщается, что во время камнепада спортсменка получила серьезные травмы, но обнаружить пострадавшую пока не получилось. Поиски олимпийской чемпионки продолжаются.

Фото: РИА Новости

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