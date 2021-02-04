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В МВД Украины заявили о риске провокаций после санкций против телеканалов

04 февраля 2021 09:12
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Новости Украины. МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране. Это может произойти путем силовых провокаций, разжигания вражды, а также гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД Украины заявили о риске провокаций после санкций против телеканалов -1

Возможные провокации связаны с блокировкой трех телеканалов. Напомним, президент Зеленский издал указ о применении к ним санкций сроком на пять лет. Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекращено. Их программы теперь доступны только в интернете. Решение вызвало волну возмущения как внутри страны, так и за ее пределами. 

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что Украина имеет право бороться с дезинформацией, однако у этой борьбы должны быть пределы. МВД предупреждает: полиция и Нацгвардия будут реагировать на любые попытки совершения преступлений, массовых беспорядков, а также провокаций.

# Санкции # Владимир Зеленский # Фотофакт

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