В МВД Украины заявили о риске провокаций после санкций против телеканалов

Новости Украины. МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране. Это может произойти путем силовых провокаций, разжигания вражды, а также гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможные провокации связаны с блокировкой трех телеканалов. Напомним, президент Зеленский издал указ о применении к ним санкций сроком на пять лет. Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекращено. Их программы теперь доступны только в интернете. Решение вызвало волну возмущения как внутри страны, так и за ее пределами.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что Украина имеет право бороться с дезинформацией, однако у этой борьбы должны быть пределы. МВД предупреждает: полиция и Нацгвардия будут реагировать на любые попытки совершения преступлений, массовых беспорядков, а также провокаций.