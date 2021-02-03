В России в ходе несанкционированных акций протеста задержаны более тысячи человек

Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призывы к участию в акциях появились в соцсетях сразу после оглашения приговора Алексею Навальному. В Москве митингующие пытались перекрыть движение транспорта. Провокаторы в жилетке «пресса» намеренно инициировали стычки с силовиками. Во время задержания у одного из митингующих был обнаружен нож. Полиция и ОМОН вынуждены были действовать жестко. 2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному.