В России в ходе несанкционированных акций протеста задержаны более тысячи человек

Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Призывы к участию в акциях появились в соцсетях сразу после оглашения приговора Алексею Навальному. В Москве митингующие пытались перекрыть движение транспорта. Провокаторы в жилетке «пресса» намеренно инициировали стычки с силовиками. Во время задержания у одного из митингующих был обнаружен нож. Полиция и ОМОН вынуждены были действовать жестко.
2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному.
Условный срок блогеру по делу о мошенничестве заменили на реальный – 3,5 года в колонии общего режима. В случае вступления решения в силу, Навальный проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев с учетом срока домашнего ареста.