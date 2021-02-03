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В России в ходе несанкционированных акций протеста задержаны более тысячи человек

03 февраля 2021 19:46
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Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России в ходе несанкционированных акций протеста задержаны более тысячи человек-1

Призывы к участию в акциях появились в соцсетях сразу после оглашения приговора Алексею Навальному. В Москве митингующие пытались перекрыть движение транспорта. Провокаторы в жилетке «пресса» намеренно инициировали стычки с силовиками. Во время задержания у одного из митингующих был обнаружен нож. Полиция и ОМОН вынуждены были действовать жестко.

2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному.

В России в ходе несанкционированных акций протеста задержаны более тысячи человек-4

Условный срок блогеру по делу о мошенничестве заменили на реальный – 3,5 года в колонии общего режима. В случае вступления решения в силу, Навальный проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев с учетом срока домашнего ареста.

# Акции протеста # Алексей Навальный # Фотофакт

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