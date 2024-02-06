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В МВД Турции назвали терактом нападение у здания суда в Стамбуле

06 февраля 2024 19:47
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Один человек погиб, пятеро получили ранения при стрельбе в Стамбуле. Среди них – трое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД Турции назвали терактом нападение у здания суда в Стамбуле-1

Вооруженные мужчина и женщина пытались попасть в здание суда. Но подозрительных посетителей остановили на блокпосту. Началась перестрелка. Злоумышленники были ликвидированы. Позже их опознали как членов радикальной группировки, запрещенной в стране. В Турции проводят расследование по делу о теракте. Задержан третий участник нападения. Он успел скрыться с места преступления. В районе ЧП усилено присутствие полиции.

# Стрельба # Новости Турции

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