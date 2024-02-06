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Болгарские фермеры присоединились к протестам – аграрии перекрыли дороги по всей стране

06 февраля 2024 19:45
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Болгария присоединилась к протестам фермеров. Аграрии перекрыли дороги по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгарские фермеры присоединились к протестам – аграрии перекрыли дороги по всей стране-1

Нарушено движение транспорта. На магистралях горят тюки сена. Протестующие обвиняют правительство в бездействии. Демонстранты требуют компенсацию в размере 250 миллионов евро. Тем не менее, по словам самих фермеров, претензии находятся не только в финансовой плоскости. Но именно материальная поддержка сектора первостепенна.

Болгарские фермеры присоединились к протестам – аграрии перекрыли дороги по всей стране-4

Василий Колташов, политолог (Россия):
На фермеров давят антироссийские санкции, потому что эти санкции (и антибелорусские естественно) резко увеличивают издержки в экономике. Эти издержки: нефть, газ – стоят дороже. Одновременно с этим дорожает электрическая энергия. Биржевой способ ценообразования в этой сфере, когда цена на электроэнергию может быть непредсказуемо высока и неоднократно она была ужасающе высокой, разорительно высокой для любых потребителей, включая и фермеров. Все это ставит сельское хозяйство в положение, когда выжить практически невозможно.(Подробности)

Болгарские фермеры присоединились к протестам – аграрии перекрыли дороги по всей стране-7

Демонстрации фермеров в разных странах континента прибавляют в числе участников. В Испании заблокирован проезд к одному из крупнейших портов. На юге страны перекрыты магистрали, ведущие к французской границе. Колонны итальянской техники продолжают съезжаться к Риму для участия в масштабной демонстрации. Недовольство аграрной политикой на улицах высказывают и жители Латвии. В зоне волнений как минимум 16 городов.

# Акции протеста # Василий Колташов

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