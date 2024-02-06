Болгарские фермеры присоединились к протестам – аграрии перекрыли дороги по всей стране

Болгария присоединилась к протестам фермеров. Аграрии перекрыли дороги по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушено движение транспорта. На магистралях горят тюки сена. Протестующие обвиняют правительство в бездействии. Демонстранты требуют компенсацию в размере 250 миллионов евро. Тем не менее, по словам самих фермеров, претензии находятся не только в финансовой плоскости. Но именно материальная поддержка сектора первостепенна.

Василий Колташов, политолог (Россия):

На фермеров давят антироссийские санкции, потому что эти санкции (и антибелорусские естественно) резко увеличивают издержки в экономике. Эти издержки: нефть, газ – стоят дороже. Одновременно с этим дорожает электрическая энергия. Биржевой способ ценообразования в этой сфере, когда цена на электроэнергию может быть непредсказуемо высока и неоднократно она была ужасающе высокой, разорительно высокой для любых потребителей, включая и фермеров. Все это ставит сельское хозяйство в положение, когда выжить практически невозможно.(Подробности)