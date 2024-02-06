Василий Колташов: на европейских фермеров давят антироссийские и антибелорусские санкции

Жители Европы нуждаются в поддержке. Однако власти не спешат ее оказывать. Недовольство граждан то и дело перерастает в протесты. Так, демонстрации фермеров в разных странах континента прибавляют в числе участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 6 февраля, к движению недовольных аграриев присоединилась Испания. В Малаге на дорогах горят покрышки. Заблокирован проезд к одному из крупнейших портов. На юге страны перекрыты магистрали, ведущие к французской границе. В итоге власти Испании решили пойти на уступки протестующим. Но реакции самих фермеров пока не последовало.

Василий Колташов, политолог (Россия):

Европейских фермеров поставили в безвыходное положение. С одной стороны, они являются жертвами очень дешевого продовольствия из Украины. Это продовольствие буквально разрушает сельскохозяйственный рынок Евросоюза. С другой стороны, на фермеров давят антироссийские санкции, потому что эти санкции (и антибелорусские соответственно) резко увеличивают издержки в экономике. Итальянцам ждать компромисса от властей не приходится. Там колонны техники продолжают съезжаться к Риму для участия в масштабной демонстрации. Возмущение жителей вызывает аграрная политика Евросоюза.