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Более 130 человек погибли из-за пожаров в Чили

06 февраля 2024 19:47
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Число погибших от пожаров в Чили превысило 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько сотен жителей числятся пропавшими без вести.

Более 130 человек погибли из-за пожаров в Чили-1

Наиболее пострадавший от удара стихии регион – Вальпараисо. Там действует режим чрезвычайной ситуации. С огнем борются почти полторы тысячи пожарных. Им помогает армия. Задействованы самолеты и вертолеты. Но несмотря на все усилия, спасателям пока не удается взять ситуацию под свой контроль. В настоящее время в стране зафиксированы около 200 пожаров, в основном в южных и центральных регионах.

# Пожар

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