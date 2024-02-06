Более 130 человек погибли из-за пожаров в Чили

Число погибших от пожаров в Чили превысило 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько сотен жителей числятся пропавшими без вести.

Наиболее пострадавший от удара стихии регион – Вальпараисо. Там действует режим чрезвычайной ситуации. С огнем борются почти полторы тысячи пожарных. Им помогает армия. Задействованы самолеты и вертолеты. Но несмотря на все усилия, спасателям пока не удается взять ситуацию под свой контроль. В настоящее время в стране зафиксированы около 200 пожаров, в основном в южных и центральных регионах.