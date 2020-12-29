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В Мурманской области объявлен траур по погибшим рыбакам. При крушении судна из 19 моряков спаслись лишь двое

29 декабря 2020 13:52
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Новости России. В Мурманской области объявлен траур по погибшим рыбакам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, судно «Онега» затонуло 28 декабря в Баренцевом море вблизи Новой Земли. Из 19 моряков спаслись лишь двое, остальных найти пока не удалось.

Большая часть команды – рыбаки из Мурманской области. Информация об иностранцах в составе экипажа не подтвердилась.

В Мурманской области объявлен траур по погибшим рыбакам. При крушении судна из 19 моряков спаслись лишь двое-1

В ходе поисково-спасательных работ специалисты обследовали около 750 квадратных километров акватории. В операции задействована авиация Северного флота. Очевидно, что шансы обнаружить выживших равны нулю.

В Мурманске почтут память моряков, погибших при крушении судна в Баренцевом море

Крушение судна произошло в условиях шторма. Среди вероятных причин крушения рассматриваются обледенение и крен корабля при вытягивании рыболовного трала. В течение месяца специалисты изучат документы о техническом состоянии судна. По словам владельца и губернатора Мурманской области, траулер был полностью исправен.

# Кораблекрушения # Андрей Чибис # Фотофакт

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