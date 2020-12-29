В Мурманской области объявлен траур по погибшим рыбакам. При крушении судна из 19 моряков спаслись лишь двое

Большая часть команды – рыбаки из Мурманской области. Информация об иностранцах в составе экипажа не подтвердилась.

Новости России. В Мурманской области объявлен траур по погибшим рыбакам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, судно «Онега» затонуло 28 декабря в Баренцевом море вблизи Новой Земли. Из 19 моряков спаслись лишь двое, остальных найти пока не удалось.

В ходе поисково-спасательных работ специалисты обследовали около 750 квадратных километров акватории. В операции задействована авиация Северного флота. Очевидно, что шансы обнаружить выживших равны нулю.

В Мурманске почтут память моряков, погибших при крушении судна в Баренцевом море

Крушение судна произошло в условиях шторма. Среди вероятных причин крушения рассматриваются обледенение и крен корабля при вытягивании рыболовного трала. В течение месяца специалисты изучат документы о техническом состоянии судна. По словам владельца и губернатора Мурманской области, траулер был полностью исправен.