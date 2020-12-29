В Мурманске почтут память моряков, погибших при крушении судна в Баренцевом море

Новости России. В Мурманске почтут память погибших моряков. Жители города соберутся 29 декабря на кладбище кораблей и возложат венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, рыболовное судно «Онега» затонуло 28 декабря в Баренцевом море. Из 19 моряков спаслись лишь двое, остальных найти пока не удалось.

Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море. Что известно?

Открытым остается вопрос по поводу гражданства рыбаков. Накануне в течение дня поступала противоречивая информация о том, что на борту затонувшего траулера могли быть белорусы. Однако по последним данным ряда российских СМИ, все моряки – граждане России.