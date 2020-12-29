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На Times Square в Нью-Йорке установили огромный хрустальный шар. В диаметре он больше 3 метров

29 декабря 2020 10:28
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Новости США. Мир готовится к Новому году. На Times Square в Нью-Йорке установили один из главных новогодних символов – хрустальный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Times Square в Нью-Йорке установили огромный хрустальный шар. В диаметре он больше 3 метров-1

Он представляет собой геодезическую сферу диаметром свыше 3 метров, внутри которой более чем 2 тысячи кристаллических треугольников.

На Times Square в Нью-Йорке установили огромный хрустальный шар. В диаметре он больше 3 метров-4

По традиции, знаменитую фигуру опустят с 23-метровой высоты в момент наступления Нового года. Чтобы стать свидетелями этого момента, обычно на площади собираются тысячи жителей и туристов. В этот раз на фоне пандемии количество посетителей будет ограничено.

На Times Square в Нью-Йорке установили огромный хрустальный шар. В диаметре он больше 3 метров-7

Американцы смогут наблюдать за церемонией онлайн.

# Новый год # Фотофакт

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