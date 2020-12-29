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За 2020 год в мире убили 50 журналистов

29 декабря 2020 12:30
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За 2020 год в мире убили 50 журналистов. Соответствующие данные размещены в отчете правозащитной организации «Репортеры без границ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2020 год в мире убили 50 журналистов-1

Согласно докладу, большинство случаев гибели сотрудников СМИ в 2020 году зафиксировано в мирных странах, таких как Мексика, Индия, Филиппины и Гондурас. В государствах же, где не утихают военные конфликты, – лишь треть умерших журналистов. При этом из всех работников, выполнявших свои профессиональные обязанности, 84 % убиты преднамеренно.

За 2020 год в мире убили 50 журналистов-4

В 2019-м этот показатель был почти на 20 % ниже. Погибшие журналисты среди прочего писали о коррупции и организованной преступности.

# Убийство # Фотофакт

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