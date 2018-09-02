В Москве в Концертном зале имени Чайковского простились с Иосифом Кобзоном

Новости России. Москва прощается с Иосифом Кобзоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народный артист СССР скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

Гражданская панихида проходит в Концертном зале имени Чайковского. Начало траурной церемонии планировали на 10 часов утра, но перенесли на два часа раньше, чтобы все могли проститься с любимым артистом.

По традиции, гроб установили на сцене среди венков от коллег и друзей. На проекции менялись фотопортреты Кобзона, а из динамиков звучал его голос.