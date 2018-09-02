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В Москве в Концертном зале имени Чайковского простились с Иосифом Кобзоном

02 сентября 2018 12:54
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Новости России. Москва прощается с Иосифом Кобзоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народный артист СССР скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

«Всегда будем помнить»: в Москве простились с Иосифом Кобзоном

В Москве в Концертном зале имени Чайковского простились с Иосифом Кобзоном-1

Гражданская панихида проходит в Концертном зале имени Чайковского. Начало траурной церемонии планировали на 10 часов утра, но перенесли на два часа раньше, чтобы все могли проститься с любимым артистом.

По традиции, гроб установили на сцене среди венков от коллег и друзей. На проекции менялись фотопортреты Кобзона, а из динамиков звучал его голос.

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# Некролог # Иосиф Кобзон # Фотофакт

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