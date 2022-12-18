В Москве самый сильный снегопад за 70 лет, задерживаются и отменяются авиарейсы

Новости России. Москву накрыл самый мощный снегопад за последние 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно прогнозам синоптиков, высота сугробов может превысить 30 сантиметров. При этом последействия снегопада видны уже сейчас. В московских аэропортах отменены 13 рейсов, задержаны 50. На дорогах столицы заносы и гололедица, многие машины буксуют. Причем похожая ситуация сложилась по всей центральной части России.