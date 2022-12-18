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В Москве самый сильный снегопад за 70 лет, задерживаются и отменяются авиарейсы

18 декабря 2022 08:46
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Новости России. Москву накрыл самый мощный снегопад за последние 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Москве самый сильный снегопад за 70 лет, задерживаются и отменяются авиарейсы -1

Согласно прогнозам синоптиков, высота сугробов может превысить 30 сантиметров. При этом последействия снегопада видны уже сейчас. В московских аэропортах отменены 13 рейсов, задержаны 50. На дорогах столицы заносы и гололедица, многие машины буксуют. Причем похожая ситуация сложилась по всей центральной части России.  

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# Погода # Новости России # Фотофакт

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