Оборонное ведомство Литвы и Пентагон планируют расширять сотрудничество

Пентагон планируют расширять взаимодействие в разведке с Литвой. Замглавы оборонного ведомства США назвал Прибалтийскую республику «стратегическим партнером», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне обе страны договорились рассмотреть возможности расширения сотрудничества в разведывательной сфере. Так, вице-министр обороны США по разведке и глава оборонного ведомства Прибалтийской республики планируют регулярно обмениваться данными, представляющими интерес для лидеров обеих стран. Среди приоритетных тем – соперничество великих держав, изменение климата и безопасность в Арктике.