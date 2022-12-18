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Оборонное ведомство Литвы и Пентагон планируют расширять сотрудничество

18 декабря 2022 08:20
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Пентагон планируют расширять взаимодействие в разведке с Литвой. Замглавы оборонного ведомства США назвал Прибалтийскую республику «стратегическим партнером», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Оборонное ведомство Литвы и Пентагон планируют расширять сотрудничество-1

На этом фоне обе страны договорились рассмотреть возможности расширения сотрудничества в разведывательной сфере. Так, вице-министр обороны США по разведке и глава оборонного ведомства Прибалтийской республики планируют регулярно обмениваться данными, представляющими интерес для лидеров обеих стран. Среди приоритетных тем – соперничество великих держав, изменение климата и безопасность в Арктике.  

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# Международное сотрудничество # Фотофакт

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