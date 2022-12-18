В Эстонии пенсионеры всё чаще стали выходить на работу

Новости Эстонии. Пока позволяет здоровье, эстонские пенсионеры все чаще выбирают работу вместо пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошлый, 2021, год доля трудоустроенных эстонцев составила 58 процентов. Причем рост этого показателя произошел в основном за счет пенсионеров. Как заявили в местном правительстве, пожилых работающих людей стало больше из-за повышения пенсионного возраста, а также дефицита рабочей силы. При этом пенсия в качестве основного источника дохода уменьшалась на протяжении 10 лет.

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