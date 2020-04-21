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В Москве продлили пропускной режим до 1 мая

21 апреля 2020 06:26
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Новости России. В Москве жёсткий пропускной режим из-за CОVID-19 продлят до 1 мая,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мэр российской столицы считает, что ближайшие неделя-полторы покажут, какие меры стоит принимать в дальнейшем.

В Москве продлили пропускной режим до 1 мая-1

Напомним, с 15 апреля в двух регионах России введен пропускной режим. Цифровой пропуск требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта. Он выдается продолжающим работать гражданам, для посещения медицинских учреждений, а также в личных целях не более двух раз в неделю.

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В Москве продлили пропускной режим до 1 мая-4

Пропуск не требуется для посещения магазина, расположенного рядом с домом, выноса мусора и выгула животных. За нарушение – штраф в 4 тысячи российских рублей, это более 130 белорусских.

# Коронавирус # Фотофакт

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