В Москве продлили пропускной режим до 1 мая

Новости России. В Москве жёсткий пропускной режим из-за CОVID-19 продлят до 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мэр российской столицы считает, что ближайшие неделя-полторы покажут, какие меры стоит принимать в дальнейшем.

Напомним, с 15 апреля в двух регионах России введен пропускной режим. Цифровой пропуск требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта. Он выдается продолжающим работать гражданам, для посещения медицинских учреждений, а также в личных целях не более двух раз в неделю.

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