Почти 20 человек убиты. Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде

Новости Канады. В Канаде выясняют обстоятельства стрельбы в провинции Новая Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

51-летний мужчина в форме полицейского открыл стрельбу по людям в городе Портапик в ночь на 19 апреля, а затем и в других населенных пунктах в радиусе 50 километров. В результате происшествия погибли около 20 человек. Спустя 12 часов преследования правоохранители перехватили преступника. Завязалась перестрелка. Подозреваемого ликвидировали, несколько стражей порядка были убиты.

По данным правоохранителей, злоумышленник не имел отношения к полиции. Инцидент с терроризмом не связывают.