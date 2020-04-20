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Почти 20 человек убиты. Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде

20 апреля 2020 19:07
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Новости Канады. В Канаде выясняют обстоятельства стрельбы в провинции Новая Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 20 человек убиты. Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде-1

51-летний мужчина в форме полицейского открыл стрельбу по людям в городе Портапик в ночь на 19 апреля, а затем и в других населенных пунктах в радиусе 50 километров. В результате происшествия погибли около 20 человек. Спустя 12 часов преследования правоохранители перехватили преступника. Завязалась перестрелка. Подозреваемого ликвидировали, несколько стражей порядка были убиты.

По данным правоохранителей, злоумышленник не имел отношения к полиции. Инцидент с терроризмом не связывают.

Почти 20 человек убиты. Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде-4

# Стрельба # Фотофакт

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