Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде

Новости Таиланда. Рекордное потомство. В Таиланде на свет появились редкие кожистые черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние два месяца из-под песка выбрались более 80 детенышей. Почти всем им удалось достичь воды и отправиться в долгое плавание. По данным местных специалистов, черепахи устроили на пляже не менее 11 гнезд – это самое большое число за последние 20 лет.