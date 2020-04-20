Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде

Новости Таиланда. Рекордное потомство. В Таиланде на свет появились редкие кожистые черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Рекордное потомство. В Таиланде на свет появились редкие кожистые черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние два месяца из-под песка выбрались более 80 детенышей. Почти всем им удалось достичь воды и отправиться в долгое плавание. По данным местных специалистов, черепахи устроили на пляже не менее 11 гнезд – это самое большое число за последние 20 лет.
Пресмыкающиеся предпочитают откладывать яйца на уединенных пляжах, а из-за большого наплыва туристов сделать это не всегда удается. Однако в этом году путешественников в Королевстве почти нет, и черепахи воспользовались случаем, чтобы обзавестись потомством.