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Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде

20 апреля 2020 19:31
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Новости Таиланда. Рекордное потомство. В Таиланде на свет появились редкие кожистые черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде-1

За последние два месяца из-под песка выбрались более 80 детенышей. Почти всем им удалось достичь воды и отправиться в долгое плавание. По данным местных специалистов, черепахи устроили на пляже не менее 11 гнезд – это самое большое число за последние 20 лет.

Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде-4

Пресмыкающиеся предпочитают откладывать яйца на уединенных пляжах, а из-за большого наплыва туристов сделать это не всегда удается. Однако в этом году путешественников в Королевстве почти нет, и черепахи воспользовались случаем, чтобы обзавестись потомством.

# Дикие животные # Фотофакт

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