Пробирались по канализации комплекса. Двое подростков пытались проникнуть в Версальский дворец, закрытый на карантин

Новости Франции. Во Франции двое подростков попытались ночью проникнуть в закрытый из-за эпидемии коронавируса Версальский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе полуночи охранники увидели на мониторах силуэты двух людей, которые пробирались по канализации комплекса. Незамедлительно была вызвана полиция. После проверки системы безопасности стало известно, что внутрь зданий никто не проник.

Правоохранители по записи с камер видеонаблюдения установили, что в трубы, служащие для водоснабжения фонтанов, забрались два подростка.