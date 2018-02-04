В Москве ожидаются самые сильные февральские снегопады за 100 лет

Новости Беларуси. Еще один (подробнее здесь) рейс из Москвы в Минск не прибыл 4 февраля из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в воздушных гаванях российской столицы отменены или задержаны более 80 авиарейсов. Сложности испытывает и наземный транспорт, не смотря на то, что дорожные службы работают в режиме нон-стоп.