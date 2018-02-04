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В Москве ожидаются самые сильные февральские снегопады за 100 лет

04 февраля 2018 12:10
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Новости Беларуси. Еще один (подробнее здесь) рейс из Москвы в Минск не прибыл 4 февраля из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в воздушных гаванях российской столицы отменены или задержаны более 80 авиарейсов. Сложности испытывает и наземный транспорт, не смотря на то, что дорожные службы работают в режиме нон-стоп.

В Москве ожидаются самые сильные февральские снегопады за 100 лет-1

Отметим, что столичный регион России во власти непогоды находится уже сутки: снегопады, метели, ледяные дожди и штормовые ветры. Есть и первые жертвы: под упавшим деревом погиб человек, как минимум пятеро пострадали.

К вечеру ситуация только усугубится. Ожидается, что выпадет половина месячной нормы осадков, и это будут сильнейшие февральские снегопады за 100 лет.

# Природные катаклизмы # Фотофакт # Погода

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