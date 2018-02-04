Из-за снегопадов в Москве задерживаются вылеты самолётов в Минск

Новости России. Из-за снегопада в российской столице белорусам будет сложно вернуться домой.

Национальный аэропорт Минска сообщает о задержке рейсов авиакомпаний Utair aviation и «Аэрофлот». Один самолёт должен был вылететь из Внуково, а другой из Шереметьево.

По данным «Яндекс.Расписания», по состоянию на 14:50 задерживается вылет 128 самолётов, а 29 рейсов отменено.

На протяжении этих выходных в Москве наблюдаются тяжёлые погодные условия. В связи с этим ГУ МЧС по Москве создали оперативный штаб.