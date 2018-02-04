Прямой эфир

Из-за снегопадов в Москве задерживаются вылеты самолётов в Минск

04 февраля 2018 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Из-за снегопада в российской столице белорусам будет сложно вернуться домой.

Национальный аэропорт Минска сообщает о задержке рейсов авиакомпаний Utair aviation и «Аэрофлот». Один самолёт должен был вылететь из Внуково, а другой из Шереметьево.

По данным «Яндекс.Расписания», по состоянию на 14:50 задерживается вылет 128 самолётов, а 29 рейсов отменено.

На протяжении этих выходных в Москве наблюдаются тяжёлые погодные условия. В связи с этим ГУ МЧС по Москве создали оперативный штаб.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Притворившийся девушкой казахстанец прошёл в финал женского конкурса красоты
04 февраля 2018 11:07

Притворившийся девушкой казахстанец прошёл в финал женского конкурса красоты

В Мурманской области сошла лавина. Погиб 23-летний турист
04 февраля 2018 08:08

В Мурманской области сошла лавина. Погиб 23-летний турист

В Стамбуле российский и турецкий самолёты едва смогли избежать столкновения
04 февраля 2018 07:07

В Стамбуле российский и турецкий самолёты едва смогли избежать столкновения