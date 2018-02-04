Самолет Utair Внуково-Минск вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации

Новости Беларуси. Инцидент с самолетом, который направлялся в Минск, сегодня произошел в небе над Московской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту Boeing сработал датчик пожарной сигнализации. Экипаж принял решение вернуться обратно и благополучно приземлился. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В экстренных службах подчеркнули, что возгорания на борту не было. Причины срабатывания датчика выясняются.