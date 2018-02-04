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В Мурманской области сошла лавина. Погиб 23-летний турист

04 февраля 2018 08:08
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Новости России. 3 февраля три человека спровоцировали сход лавины в Кировском районе Мурманской области.

По сведениям СУ СКР по Мурманской области, трое туристов из города Апатиты приехали к горе Юкспоррйок покататься на сноубордах. Любители зимнего отдыха нарушили правила безопасности и совершили спуск на необорудованном склоне.

Лавина накрыла одного человека. 23-летний молодой человек погиб под завалом. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства случившегося.

Осенью 2010 года в Мурманской области лавина накрыла четырёх туристов из Беларуси.

Инцидент случился 8 марта

# Альпинизм

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