Притворившийся девушкой казахстанец прошёл в финал женского конкурса красоты

Новости Казахстана. Парень из Алматы дошёл до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan.
По сведениям агентства Sputnik Kazakhstan, после спора с друзьями 22-летний Илай Дягилев отправил свои фото на конкурс. Юноша в образе 24-летней Арины Алиевой приглянулся жителям Казахстана и попал в финал. Парень обошёл примерно 4 тысячи конкуренток.
Поняв, что шутка зашла слишком далеко, алматинец раскрыл себя. Конкурсантку Арину Алиеву отстранили от участия за предоставление недостоверных сведений.
Фото: instagram.com/vozhzd
Своим поступком молодой казахстанец хотел привлечь внимание к однотипной манере девушек краситься и одеваться.
«Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека», – рассказал Илай Sputnik Kazakhstan.
Фото: instagram.com/vozhzd
Эксперимент алматинца вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
«А он красивая»,
«Самое забавное, он похож на мою подругу детства»,
«Тем не менее, у парня в мужском образе трендовая стрижка и, возможно, легкий мейк»,
«Теперь не только в Таиланд страшно ездить, но и в Казахстан»,
«Вот так нужно показывать, что ты можешь добиться успеха в работе противоположного пола. А не борьбой, там, за равноправие, обвинением в угнетении и пр.».
Зимой 2016 года белорус стал первым вице-мистером на конкурсе Mister Supranational.
Парень обошёл около 40 конкурентов – здесь подробнее.