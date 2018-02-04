Притворившийся девушкой казахстанец прошёл в финал женского конкурса красоты

Новости Казахстана. Парень из Алматы дошёл до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan. По сведениям агентства Sputnik Kazakhstan, после спора с друзьями 22-летний Илай Дягилев отправил свои фото на конкурс. Юноша в образе 24-летней Арины Алиевой приглянулся жителям Казахстана и попал в финал. Парень обошёл примерно 4 тысячи конкуренток. Поняв, что шутка зашла слишком далеко, алматинец раскрыл себя. Конкурсантку Арину Алиеву отстранили от участия за предоставление недостоверных сведений.

Фото: instagram.com/vozhzd

Своим поступком молодой казахстанец хотел привлечь внимание к однотипной манере девушек краситься и одеваться. «Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека», – рассказал Илай Sputnik Kazakhstan.

Фото: instagram.com/vozhzd