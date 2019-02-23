В Москве около 0, в Киеве +4. Погода в Европе на предстоящей неделе

В Риме на 2 градуса теплее, там переменная облачность. По-весеннему комфортную и солнечную погоду синоптики прогнозируют и в Мадриде . Там ясно и не меньше +18.

В Софии, напротив, февраль сдавать позиции пока не собирается. Днём столбик термометра опустится до -2, но без осадков. На 2 градуса теплее будет в Анкаре. В Афинах воздух прогреется до +7, но с переменной облачностью и сильным северным ветром. В Риге та же история. Сохранится порывистый ветер в Вильнюсе. Днём там +5 и переменная облачность. Такой же температурный режим в Варшаве. Сплошная облачность, возможен дождь.