В Кирове погибла трёхлетняя девочка, которую мама оставила одну дома на неделю

Новости России. В Кирове ведётся расследование уголовного дела по факту гибели трёхлетней девочки, которая была оставлена одна дома на семь дней.

Как сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, 13 февраля мать ушла из дома к подруге, перекрыв в квартире воду. Подруге гражданка сказала, что дочь в другом месте. 20 февраля к трёхлетней девочке пришла бабушка, чтобы поздравить с днём рождения. К этому моменту ребёнок уже погиб.

Как уточняет СУ СК России по Кировской области, судмедэкспертиза показала, что вероятной причиной смерти девочки является обезвоживание. Матери погибшей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Женщина содержится под стражей.

К настоящему времени стало известно, что девочка, проживая со своей матерью в условиях антисанитарии, не находилась в безопасности, у неё не было необходимых еды, воды и медикаментов. Мать ребёнка родительские обязанности не исполняла, а также совершила умышленные действия, повлекшие смерть дочери.

По версии следствия, профилактическая работа с данной семьёй не велась, медконтроль за самочувствием ребёнка был прекращён в декабре 2016 года.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения, действия или бездействие которых могло привести к гибели малолетнего ребенка.

Допрошены свидетели, патронажная участковая медсестра, участковый уполномоченный и инспектор ПДН. Получена информация обо всех поступивших сообщениях от соседей и иных лиц, о возможных противоправных действиях в отношении девочки.

Расследование продолжается.