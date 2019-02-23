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Панды радуются выпавшему снегу: видео из зоопарка Вашингтона

23 февраля 2019 13:09
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Новости США. Душевное видео, которое прилетело из Вашингтона. В местном зоопарке выпавшему снегу безумно радуются панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Панды радуются выпавшему снегу: видео из зоопарка Вашингтона-1

Бамбуковые мишки целыми днями кувыркаются в сугробах и лазят по снежным деревьям. По словам сотрудников зоопарка, панды проводят за этим занятием дни напролет. И неудивительно – снег медвежата видят редко.

Панды радуются выпавшему снегу: видео из зоопарка Вашингтона-4

Панды радуются выпавшему снегу: видео из зоопарка Вашингтона-6

# Животные # Фотофакт

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