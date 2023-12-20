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В Москве изъяли почти 700 килограммов кокаина

20 декабря 2023 11:38
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В Москве изъяли почти 700 килограммов кокаина, предназначенного для переправки в страны Евросоюза. Сотрудники ФСБ задержали с поличным и двух наркокурьеров, которые собирались переправить партию за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве изъяли почти 700 килограммов кокаина-1

Для этого они использовали арендованную на подставное лицо машину и обзавелись поддельными паспортами и водительскими правами. В случае успеха наркоторговцы могли заработать около 72 миллионов долларов. Задержанные заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

# Наркотики # Новости России

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