В Москве изъяли почти 700 килограммов кокаина, предназначенного для переправки в страны Евросоюза. Сотрудники ФСБ задержали с поличным и двух наркокурьеров, которые собирались переправить партию за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого они использовали арендованную на подставное лицо машину и обзавелись поддельными паспортами и водительскими правами. В случае успеха наркоторговцы могли заработать около 72 миллионов долларов. Задержанные заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.