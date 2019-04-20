В Москве и Киеве будет +13 и без осадков. Погода в Европе до 27 апреля

Париж в начале недели порадует теплой погодой. Столбик термометра покажет +21, рассказали в программе «Плюс-минус». На два градуса прохладнее в Вене, зато ясно и без осадков.

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Чего не скажешь про Рим, тут хоть и на один пункт теплее, зато с дождём. В Мадриде ожидается +12. Синоптики прогнозируют грозу.