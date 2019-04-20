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В Москве и Киеве будет +13 и без осадков. Погода в Европе до 27 апреля

20 апреля 2019 17:28
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Париж в начале недели порадует теплой погодой. Столбик термометра покажет +21, рассказали в программе «Плюс-минус». На два градуса прохладнее в Вене, зато ясно и без осадков.

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Чего не скажешь про Рим, тут хоть и на один пункт теплее, зато с дождём. В Мадриде ожидается +12. Синоптики прогнозируют грозу.

В Москве и Киеве будет +13 и без осадков. Погода в Европе до 27 апреля-1

На два градуса теплее и без осадков в Софии. Прохладная и пасмурная погода в Анкаре – всего +8. В Афинах в начале недели облачно с прояснениями и +16.

В Москве и Киеве будет +13 и без осадков. Погода в Европе до 27 апреля-4

Та же климатическая ситуация в Риге и Варшаве. На два градуса прохладнее в Вильнюсе. В Москве на неделе +13, сплошная облачность и без осадков. Та же история в Киеве.

В Москве и Киеве будет +13 и без осадков. Погода в Европе до 27 апреля-7

# Погода

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