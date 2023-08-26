Медведев заявил, что США готовы воевать до последнего украинца

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мысль о том, что Вашингтон не опасается вести военные действия до последнего украинца, так как американский военно-промышленный сектор переполнен заказами, сообщает ТАСС.

Он также уверен, что Штаты постараются разжечь войны еще во многих местах. При этом они руководствуются сугубо личными целями: американцы наживаются на поставке товаров и оружия. Они с радостью тратят на это миллиарды долларов, выдавливаемые президентом США Джо Байденом из Конгресса. Это сотни миллиардов долларов, подытожил Медведев.