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Медведев заявил, что США готовы воевать до последнего украинца

26 августа 2023 11:44
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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мысль о том, что Вашингтон не опасается вести военные действия до последнего украинца, так как американский военно-промышленный сектор переполнен заказами, сообщает ТАСС.

Он также уверен, что Штаты постараются разжечь войны еще во многих местах. При этом они руководствуются сугубо личными целями: американцы наживаются на поставке товаров и оружия. Они с радостью тратят на это миллиарды долларов, выдавливаемые президентом США Джо Байденом из Конгресса. Это сотни миллиардов долларов, подытожил Медведев.

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Джо Байден

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