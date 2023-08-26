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Захарова призвала НАТО отказаться от помощи Киеву и заняться делами у себя дома

26 августа 2023 11:32
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к странам НАТО с призывом отказаться от поставок оружия Киеву и решать свои собственные проблемы, пишет РИА Новости.

Она отметила, что на Западе озабочены тем, на что идут миллиарды долларов, направляемые Киеву. Она вспомнила, что в свое время один из претендентов на пост президента США Роберт Кеннеди-младший сказал, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины бедой. Также член американской Палаты представителей Марджори Тейлор ранее призвала прекратить спонсировать Украину.

# Международная политика # Мария Захарова

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