Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к странам НАТО с призывом отказаться от поставок оружия Киеву и решать свои собственные проблемы, пишет РИА Новости.

Она отметила, что на Западе озабочены тем, на что идут миллиарды долларов, направляемые Киеву. Она вспомнила, что в свое время один из претендентов на пост президента США Роберт Кеннеди-младший сказал, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины бедой. Также член американской Палаты представителей Марджори Тейлор ранее призвала прекратить спонсировать Украину.