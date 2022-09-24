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В Москве +8°C, в Афинах +25°C. Погода в Европе на неделю с 26 сентября по 2 октября

24 сентября 2022 16:43
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В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +18 °C, пройдет дождь. В Риме +23 °C, дождливо. В Мадриде воздух прогреется до +23 °C, без осадков.

В Москве +8°C, в Афинах +25°C. Погода в Европе на неделю с 26 сентября по 2 октября-1

В столице Болгарии +24 °C, солнечно. В Анкаре +22 °C, также без дождя. В Афинах +25 °C, ясно.

В Москве +8°C, в Афинах +25°C. Погода в Европе на неделю с 26 сентября по 2 октября-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +15 °C, дождь. В Вильнюсе +15 °C, будет солнечно. В Варшаве столбики термометров покажут +18 °C, пройдет дождь.

В Москве +8°C, в Афинах +25°C. Погода в Европе на неделю с 26 сентября по 2 октября-7

В Киеве синоптики обещают +16 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +8 °C, будет дождливо.

На 1-5 °C ниже климатической нормы. Прогноз погоды в Беларуси на конец сентября.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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