В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 декабря

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +10. На три градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +10. На три градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Риме ожидается +15 и дождь. Облачно с прояснениями и +13 будет в Мадриде.
Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Афинах обещают +16. В Анкаре прогнозируют +8 и дождь. На градус теплее в Софии.
В Риге и Вильнюсе ожидаются дожди и +5. В Киеве обещают +9 и дожди. На три пункта прохладнее в Варшаве. В Москве ожидаются дожди и +6.