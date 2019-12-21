Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

Новости Мексики. В Мексике столкнулись круизные лайнеры. Инцидент произошел в порту острова Косумель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время швартовки одно из судов своим носом протаранило корму другого. В итоге несколько палуб оказались частично разрушены. К счастью, кроме самих кораблей никто из пассажиров серьезно не пострадал.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за сильного течения и ветра. Сейчас компании-судовладельцы оценивают нанесенный лайнерам ущерб. Отметим, что повреждения не повлияли на мореходность кораблей.