В Испании из-за забастовки железнодорожников пострадали почти 16 тысяч пассажиров, которые купили билеты

Новости Испании. В Испании проходит забастовка сотрудников крупной железнодорожной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, а также увеличения штата служащих.

Последствия акции протеста отразились на движении высокоскоростных поездов, составов дальнего и регионального следования. В результате было отменено около 300 поездов.

Отметим, что стачка совпадает с началом длинных выходных у некоторых испанцев в преддверии католического Рождества. В результате забастовки пострадали около 16 тысяч человек, которые купили билеты.