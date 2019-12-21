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В Испании из-за забастовки железнодорожников пострадали почти 16 тысяч пассажиров, которые купили билеты

21 декабря 2019 14:06
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Новости Испании. В Испании проходит забастовка сотрудников крупной железнодорожной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы требуют улучшения условий труда, а также увеличения штата служащих.

В Испании из-за забастовки железнодорожников пострадали почти 16 тысяч пассажиров, которые купили билеты-1

Последствия акции протеста отразились на движении высокоскоростных поездов, составов дальнего и регионального следования. В результате было отменено около 300 поездов.

Отметим, что стачка совпадает с началом длинных выходных у некоторых испанцев в преддверии католического Рождества. В результате забастовки пострадали около 16 тысяч человек, которые купили билеты.

В Испании из-за забастовки железнодорожников пострадали почти 16 тысяч пассажиров, которые купили билеты-4

# Забастовка # Фотофакт

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