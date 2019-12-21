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В Киеве запретили фейерверки и салюты до прекращения вооружённого конфликта на востоке Украины

21 декабря 2019 12:00
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Новости Украины. В Киеве запретили использование фейерверков, салютов и других развлекательных зрелищ с использованием пиротехнических изделий до завершения вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Городские власти пересмотрели и правила организации массовых мероприятий. Заявку организаторы должны подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. За 45 дней – если требуется перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта.

В Киеве запретили фейерверки и салюты до прекращения вооружённого конфликта на востоке Украины-1

Полностью запрещено проведение мероприятий развлекательного характера на аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти.

# Международная политика # Фотофакт

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