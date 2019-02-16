Гибель группы Дятлова. Шведские исследователи назвали свою версию

Новости России. Шведские учёные разработали свою версию о том, почему погибла группа Дятлова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Aftonbladet, исследователи отправились в экспедицию на Северный Урал, чтобы выяснить, с какими сложностями могли столкнуться люди. После этого они решили, что наиболее вероятной причиной трагедии являются погодные условия, например, сильная буря.

Археолог Ричард Хольмгрен предположил, что туристы могли бросить палатку, поскольку опасались, что её может сдуть. Что касается странностей в деле о гибели группы Дятлова, то их шведские исследователи объясняют просто.

Повреждение грудных клеток могло быть вызвано давлением снега. Отсутствие глаз и языка у женщины объясняется высокой скоростью разложения тела, поскольку оно лежало лицом в ручье.

Тургруппа Игоря Дятлова погибла на Северном Урале зимой 1959 года.

Возбуждённое 26 февраля уголовное дело было прекращено 28 мая 1959 года. По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, которое было вызвано стихией.

Несмотря на проведённое официальное расследование, есть множество неофициальных версий того, что послужило причиной трагедии. В итоге осенью 2018 года Генпрокуратура России начала проверку уголовного дела о гибели группы Дятлова.