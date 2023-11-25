Прямой эфир

Извержение вулкана в исландском Гриндавике привело к масштабным разрушениям

25 ноября 2023 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Исландии. Сейсмическая активность в исландском Гриндавике буквально разделяет город надвое. Извержение местного вулкана привело к масштабным разрушениям в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана в исландском Гриндавике привело к масштабным разрушениям-1

Асфальт проваливается на дорогах, повреждены системы электро- и водоснабжения, а также множество зданий. Правительство эвакуировало более 4 тысяч жителей, проживающих у подножия вулкана. Остается открытым вопрос: смогут ли горожане вернуться в свои дома? Ученые предполагают, что активные тектонические сдвиги сделают территорию непригодной для проживания в ближайшее время.

# Извержение вулкана # Новости Исландии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша вошла в пятёрку стран-аутсайдеров по зарплате в ЕС
25 ноября 2023 12:05

Польша вошла в пятёрку стран-аутсайдеров по зарплате в ЕС

Володин: вернувшихся релокантов не ждут в России с распростертыми объятиями
25 ноября 2023 12:02

Володин: вернувшихся релокантов не ждут в России с распростертыми объятиями

В Великобритании планируют повысить плату за электроэнергию более чем на 100 долларов
25 ноября 2023 11:52

В Великобритании планируют повысить плату за электроэнергию более чем на 100 долларов