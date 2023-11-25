Польша вошла в пятёрку стран-аутсайдеров по зарплате в ЕС

Новости Польши. Евростат подсчитал, что среди всех участников союза в Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии и Польше самый низкий уровень дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, среднестатистический поляк получает в месяц в четыре раза меньше, чем тот же бельгиец или австриец.