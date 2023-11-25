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Польша вошла в пятёрку стран-аутсайдеров по зарплате в ЕС

25 ноября 2023 12:05
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Новости Польши. Евростат подсчитал, что среди всех участников союза в Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии и Польше самый низкий уровень дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, среднестатистический поляк получает в месяц в четыре раза меньше, чем тот же бельгиец или австриец.

Польша вошла в пятёрку стран-аутсайдеров по зарплате в ЕС-1

Стагнация экономики, политический кризис и подвешенное состояние страны приводят граждан к обнищанию. Многие товары первой необходимости, такие как продовольствие и медикаменты, становятся недоступными для населения. А из-за бесконечного повышения стоимости коммунальных услуг многие поляки оказались на грани выживания.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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