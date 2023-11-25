Прямой эфир

Володин: вернувшихся релокантов не ждут в России с распростертыми объятиями

25 ноября 2023 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале выразил мнение, что вернувшимся из-за рубежа россиянам не стоит рассчитывать на радушный прием. Об этом пишет РИА Новости.

«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет.», – указал Володин

Он заметил, что многим из них не удалось найти себе работу за границей, и отметил, что их действия могут рассматриваться как предательство России.

Также Володин упомянул о тех россиянах, которые уехали в Израиль, получив гражданство, но теперь приняли решение вернуться. В заключение Володин выразил солидарность с режиссером Никитой Михалковым, который сказал, что не хочет работать с релокантами.

# Международная политика # Вячеслав Володин

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании планируют повысить плату за электроэнергию более чем на 100 долларов
25 ноября 2023 11:52

В Великобритании планируют повысить плату за электроэнергию более чем на 100 долларов

МО РФ: за сутки ПВО России уничтожила два МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области
25 ноября 2023 11:46

МО РФ: за сутки ПВО России уничтожила два МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области

Израильская армия начала зачистку Западного берега реки Иордан, несмотря на режим тишины в секторе Газа
25 ноября 2023 11:40

Израильская армия начала зачистку Западного берега реки Иордан, несмотря на режим тишины в секторе Газа