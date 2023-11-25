Володин: вернувшихся релокантов не ждут в России с распростертыми объятиями

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале выразил мнение, что вернувшимся из-за рубежа россиянам не стоит рассчитывать на радушный прием. Об этом пишет РИА Новости.

«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет.», – указал Володин

Он заметил, что многим из них не удалось найти себе работу за границей, и отметил, что их действия могут рассматриваться как предательство России.

Также Володин упомянул о тех россиянах, которые уехали в Израиль, получив гражданство, но теперь приняли решение вернуться. В заключение Володин выразил солидарность с режиссером Никитой Михалковым, который сказал, что не хочет работать с релокантами.