В Москве +23, в Риге +21. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 августа

На 2 градуса теплее в Вене. Облачно и +25 в Риме. Не сдает позиции лето в Испании. В Мадриде 29 выше ноля.

Тот же метеорасклад в Софии. На 1 градус прохладнее в Анкаре. Продолжает радовать погода греков. В Афинах переменная облачность и +33.