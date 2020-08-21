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В Турции начали производить солнечные панели

21 августа 2020 11:59
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Новости Турции. В Турции начали производить солнечные панели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый такой завод в стране, на котором трудятся 1 400 человек, открылся в Анкаре.

В Турции начали производить солнечные панели-1

В Турции начали производить солнечные панели-3

В запуск предприятия, площадь которого составила 100 тысяч квадратных метров, было вложено 400 миллионов долларов инвестиций. Завод будет производить солнечные панели для крупнейшей турецкой электростанции. Ее власти планируют построить в провинции Конья, в центральной части страны.

# Технологии # Фотофакт

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