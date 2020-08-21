Новости Турции. В Турции начали производить солнечные панели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый такой завод в стране, на котором трудятся 1 400 человек, открылся в Анкаре.
Новости Турции. В Турции начали производить солнечные панели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый такой завод в стране, на котором трудятся 1 400 человек, открылся в Анкаре.
В запуск предприятия, площадь которого составила 100 тысяч квадратных метров, было вложено 400 миллионов долларов инвестиций. Завод будет производить солнечные панели для крупнейшей турецкой электростанции. Ее власти планируют построить в провинции Конья, в центральной части страны.