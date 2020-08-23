Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Новости Беларуси. В понедельник, 24 августа, погоду в стране сделают атмосферные фронты из Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» . А к середине недели скажется влияние неустойчивых воздушных масс из Западной Европы.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

На текущей неделе характер погоды в Беларуси ожидается неустойчивый, под влиянием атмосферных фронтов с Западной Европы. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности, и в большинстве дней они будут отмечаться во многих районах республики.

Температурный фон, несмотря на это, будет несколько выше климатической нормы. В ночные часы, в основном, он будет находиться в пределах от 9 до 15 градусов тепла, днем преимущественно +18 – +25.

Ближе к выходным осадков прогнозируется несколько меньше, но температурный фон немного повысится. В дневные часы уже максимальная температура воздуха будет находиться в пределах +20 – +27, а в юго-западных районах даже до +28 – +29 градусов тепла.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.