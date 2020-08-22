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При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок

22 августа 2020 13:10
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Новости России. Растет число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, жертвами стали три человека, в том числе восьмилетний ребенок, четверо пострадали.

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок-1

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок-3

Более 200 человек были эвакуированы, среди них около 40 – дети. В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть уничтожены полностью, еще шесть – частично.

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок-6

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок-8

Следственный комитет и прокуратура начали проверки. Возбуждено уголовное дело.

# Взрыв газа # Фотофакт

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