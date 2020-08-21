Православный монастырь в Турции хотят превратить в мечеть. Церковь построили в 534 году

Новости Турции. Еще один православный храм в Турции хотят превратить в мечеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о древней византийской церкви в Стамбуле, построенной в 534 году. Наиболее известное название – монастырь Хора.

С 1948 года историческое здание было открыто для туристов в качестве музея и вошло в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.