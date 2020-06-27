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В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля

27 июня 2020 17:41
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +24. Столько же ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля-1

В Риме будет +31 и ясно. В Мадриде прогнозируют +36. На три пункта меньше будет в Афинах. Солнечно и +31 обещают в Анкаре.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля-4

Обойдётся без осадков в Софии. В Прибалтике переменная облачность и дождь. В Варшаве ожидается +24.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля-7

На два градуса жарче будет в Киеве. В Москве в начале недели синоптики обещают грозу и +24.

# Погода

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