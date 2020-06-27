В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +24. Столько же ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Риме будет +31 и ясно. В Мадриде прогнозируют +36. На три пункта меньше будет в Афинах. Солнечно и +31 обещают в Анкаре.

Обойдётся без осадков в Софии. В Прибалтике переменная облачность и дождь. В Варшаве ожидается +24.