В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 29 июня по 5 июля

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +24. Столько же ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +24. Столько же ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Риме будет +31 и ясно. В Мадриде прогнозируют +36. На три пункта меньше будет в Афинах. Солнечно и +31 обещают в Анкаре.
Обойдётся без осадков в Софии. В Прибалтике переменная облачность и дождь. В Варшаве ожидается +24.
На два градуса жарче будет в Киеве. В Москве в начале недели синоптики обещают грозу и +24.