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В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений

27 июня 2020 12:00
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Новости Сербии. Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия из-за наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений-1

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений-3

Затопленными оказались западные и юго-западные регионы страны. Два человека погибли, 300 жителей эвакуированы, пострадали сотни домов.

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений-6

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений-8

В Сербии объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений-10

Власти приняли решение объявить режим стихийного бедствия для оказания материальной помощи гражданам, а также для скорейшего устранения последствий наводнений на местах.

# Наводнение # Фотофакт

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